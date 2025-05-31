В настоящий момент базовые iPhone имеют экраны на 6,1 дюйма.

Появились слухи, что базовая версия iPhone 2025 года получит более крупный экран – 6,3 дюйма. Это сделает его таким же по размеру, как актуальный iPhone 16 Pro и будущий iPhone 17 Pro, пишет GSMArena.

Данный апгрейд может разочаровать любителей компактных смартфонов. С момента появления iPhone XR в 2018 году, Apple стабильно предлагала 6,1-дюймовую панель в базовой линейке iPhone, и это было достаточно компактное устройство на фоне Android-флагманов.

При этом, если сообщения верны, базовый iPhone впервые получит дисплей с частотой обновления 120 Гц (ProMotion). Это та самая технология, которая делает картинку и анимации плавнее. До сих пор она оставалась эксклюзивной для моделей Pro.

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Два других iPhone в будущей линейке будут иметь разные размеры экрана. По информации авторитетного инсайдера Росс Янг, iPhone 17 Air, который должен заменить iPhone 16 Plus, будет иметь 6,6-дюймовый дисплей (меньше, чем 6,7" у Plus). iPhone 17 Pro Max сохранит 6,9-дюймовую панель и свой титул самого большого iPhone.

Судя по слухам, компания Apple, начиная с 2025 года, будет ежегодно менять дизайн iPhone. Известно, что в этом году поменяется модуль тыльной камеры, а в 2026-м придет черед фронтальной панели. Впрочем, самые существенные изменения ждут iPhone 2027 года.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре, а уже в июне Apple представит следующую версию iOS. По информации Bloomberg, iOS 19 станет самым масштабным обновлением за десятилетие. Обещают новый интерфейс, вдохновленный visionOS.

В то же время СМИ уверены, что Apple будет вынуждена повысить цены на iPhone 17 из-за торговой войны Трампа. Но публично компания попытается оправдать повышение цен изменениями в дизайне и новыми функциями.

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