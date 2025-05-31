Никита также ответил, свободно ли его сердце сейчас.

Известный украинский артист Alekseev, который ранее признался в чувствах к известной блогерше, заговорил о планах на будущее. В частности, он ответил, готов ли к созданию семьи и стать отцом.

32-летний артист честно признался, что пока свое внимание сосредотачивает на других сферах. Поэтому не спешит с отношениями и детьми.

"Нет, к созданию своей семьи пока не готов. Мне кажется, что сейчас надо сосредоточиться на других вещах. Я рад, что рождаются детки во время войны. Когда появляются на свет новые украинцы - это означает, что мы непобедимы. Но мне жаль тех родителей, которые переживают каждую ночь", - пояснил Алексеев в проекте "Тур зірками".

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А вот на вопрос, свободно ли сейчас сердце артиста, Никита решил не отвечать. Однако сказал, что готов к отношениям без детей, но все зависит от ситуации.

К слову, певец находился в отношениях более 5 лет с Ульяной Синецкой, которая была участницей группы ВИА Гра. Пара вместе жила в Киеве, а девушка даже хотела стать гражданкой Украины. Однако их роман завершился.

Напомним, ранее Alekseev "сожгли" в компании блогера Даши Кубик.

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