Два российских бомбардировщика нарушили воздушное пространство Швеции

Об этом пишет шведское издание Expressen.se со ссылкой на правительственные источники.

"Два российских бомбардировщики взлетели с территории Калининграда, облетели побережья Польши и направились на север к шведскому острову Эланд в Балтийском море", - цитирует издание Украинская правда.

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Источники сообщили изданию, что российские военные самолеты ушли из шведского воздушного пространства после того, как увидели истребители, которых направило военное командование королевства.

Правительство проинформировали об инциденте, после чего глава МИД Швеции Карл Бильдт попросил вооруженные силы королевства предоставить срочный отчет по ситуации.

Вооруженные силы отказались комментировать ситуацию, пока не проведут надлежащих исследований.

Швеция отправила ноту протесту в Россию по этому поводу. Об этом Карл Бильдт написал в своем Twitter.