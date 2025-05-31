Новые пошлины вступят в силу с 4 июня.

Дональд Трамп начал новую эскалацию торговой войны, заявив, что повысит пошлины на импорт стали и алюминия вдdое - с 25 до 50 процентов. Как пишет Financial Times, президент США пообещал возвести тарифный "забор" вокруг отечественного производства металлов.

"Мы собираемся поднять пошлины на сталь в Соединенных Штатах Америки с 25 до 50 процентов, что еще больше обезопасит сталелитейную промышленность… Никто не сможет обойти это... При 25 процентах они могут перелезть через забор. При 50 процентах они уже не смогут перелезть через забор", - заявил Трамп.

Позже Трамп в своей соцсети Truth написал, что новые пошлины вступят в силу с 4 июня.

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В марте Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, что стало одним из первых ударов в рамках его глобальной торговой войны.

"Независимо от юридических барьеров и экономических последствий, Трамп явно намерен продолжать использовать тарифы в качестве инструмента политики, чтобы защитить американское производство от разрушительного воздействия иностранной конкуренции", - сказал Эсвар Прасад, экономист из Корнельского университета.

В то же время представители канадской сталелитейной промышленности, крупнейшиего источника американского импорта, осудили этот шаг Трампа.

"Разворачивание эффективных, конкурентоспособных и надежных трансграничных цепочек поставок стали и алюминия обходится обеим странам очень дорого", - заявила Кэндис Лаинг, президент Канадской торговой палаты.

Как отмечаент FT, пятничное заявление Трампа вновь усиливает торговую напряженность - через два дня после того, как торговый суд США признал многие тарифы президента незаконными.

Тарифные войны Трампа

Непостоянный подход Трампа к тарифам - неоднократное объявление новых пошлин, а затем их отмена - вызвал замешательство среди компаний и привел к огромным колебаниям на рынках в последние месяцы.

Две недели назад администрация Трампа достигла соглашения с Китаем о снижении тарифов между двумя странами, которые достигали 145 процентов. Но в пятницу напряженность вновь возросла, когда Трамп обвинил Пекин в нарушении "тарифного перемирия".

Также Трамп объявил, что переговоры с Евросоюзом "ведут в никуда". Поэтому он рекомендовал своей администрации ввести с 1 июня пошлину на европейскую продукцию в размере 50%. Также он пригрозил собирать 25% с продукции Apple, если она не будет выпускать iPhone в США.

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