Когда-то жить на вершине скалы было наиболее безопасным вариантом, но сегодня это стало слишком опасно.

Города-призраки - это то, что действительно поражает. Чаще всего за каждым таким заброшенным городом стоит драматическая история, которая заставляет задуматься о том, насколько ненадежным является мир вокруг.

Как пишет Mirror, в южной Италии не так давно появился собственный город-призрак, который удивляет не только своим видом, но и расположением - на вершине скалы.

"Крако, несомненно, один из самых живописных городов-призраков в Европе, если не в мире", - говорится в публикации.

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Свое начало городок берет еще в Средневековье, когда поселение на вершине скалы было легче оборонять от многочисленных врагов. А покинули его уже в наше время - после серии стихийных бедствий. Почти все жители города, насчитывавшего менее 2000 человек, были переселены в соседнюю долину после большого оползня в 1963 году - последнего в серии оползней, начавшихся в конце 19 века. Некоторые утверждают, что оползни, приведшие к катастрофе 1963 года, были вызваны неисправными трубопроводами и земляными работами, проводившимися в предыдущие десятилетия.

Немногие жители решили остаться после оползней, но большинство из них были вынуждены покинуть город после наводнения в 1972 году. А когда в 1980 году город пострадал от землетрясений, последние несколько жителей двинулись дальше, оставив его полностью заброшенным.

С тех пор Крако остается относительно нетронутым и является источником многих таинственных легенд. Город стал международно известным благодаря съемкам фильма о Джеймсе Бонде 2008 года "Квант милосердия", и он продолжает привлекать любознательных путешественников.

Крако служил местом съемок многих других известных работ. В частности его выбрали для съемок фильма Мела Гибсона "Страсти Христовы".

Сегодня Крако - это музей истории под открытым небом. Путешественники могут увидеть здесь древние церкви, маленькие дворцы и простые дома. Постепенно все это разрушается из-за недосмотра, но дух прошлого крепко держится в потрескавшихся стенах.

Из-за нестабильности зданий город сейчас можно посетить только в рамках экскурсий с гидом. Посетителям необходимо носить каски для безопасности.

Другие интересные туристические направления

Как писал УНИАН, Андорра-ла-Велья - столица микро-государства Андорра - является самой маленькой столицей Европы. Город настолько маленький, что там нет даже аэропорта и железнодорожного вокзала.

Также мы рассказывали о бывшей наркостолице мира, которую недавно признали самым зеленым городом планеты. Сейчас колумбийский Медельин известен как "город вечной весны".

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