Это происходит параллельно со стремительной подготовкой Китая к вторжению на Тайвань.

Благодаря сотрудничеству с РФ Северная Корея стремительно модернизирует свою армию, которая последние 30 лет лишь постепенно деградировала. Это может радикально нарушить шаткую стабильность на Корейском полуострове, пишет The New York Times.

Авторы публикации отмечают, что за последние несколько месяцев Пхеньян похвастался целым рядом военных новинок, таких как боевые беспилотники, управляемые искусственным интеллектом, танки с усовершенствованными системами радиоэлектронной борьбы, новый эсминец со сверхзвуковыми ракетами, система противовоздушной обороны и ракеты класса "воздух-воздух".

"Москва возобновила договор о взаимной обороне и сотрудничестве с Пхеньяном времен Холодной войны, поставляя Северной Корее не только топливо и продовольствие, но и материалы и технологии для модернизации ее вооруженных сил", - пишет NYT, ссылаясь на данные Южной Кореи.

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На этом фоне в Сеуле предупреждают, что растущее расширение военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, если его не сдерживать, может угрожать деликатному военному балансу на Корейском полуострове.

После холодной войны Пхеньян потерял поддержку СССР и его армия постепенно деградировала, что успокаивало Южную Корею, которой теперь было проще сдерживать любую потенциальную угрозу с севера. Но война в Украине резко нарушила этот баланс и дала Пхеньяну мощный толчок в укреплении военной мощи.

"Северная Корея, похоже, вступает в стратегический золотой век", - сказал Ян Ук, эксперт по вопросам северокорейской армии в Институте политических исследований Асан в Сеуле.

Валерий Ширяев, независимый российский военный аналитик, в своей заметке в Telegram, писал, что участие северных корейцев в боях в Курской области было идеей именно Пхеньяна - чтобы испытать свою армию в реальных боевых условиях.

"Все они сейчас получают невероятный опыт и вернутся настоящими ветеранами", - сказал Ширяев.

Оружие, которым сейчас демонстративно размахивает Северная Корея в своей пропагандистской телевизионной хронике, свидетельствует о помощи России в ее разработке, заявил Ли Сон Джун, представитель южнокорейских военных.

Многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН запрещают торговлю оружием с Северной Кореей. Но военное сотрудничество с Россией "оказалось идеальным путем для Севера обойти санкции и преодолеть свои технологические ограничения", говорят аналитики.

КНДР готовится к войне

Как писал УНИАН, в последнее время появляется все больше признаков, что Северная Корея готовится к полномасштабному вторжению на юг. В частности ее войска уже тренируются вести уличные бои на огромном макете Сеула.

Также мы рассказывали, что недавно в Северной Корее были внесены изменения в конституцию, и теперь Южная Корея там прямо названа враждебным государством. Также Пхеньян заявил, что больше не планирует "мирное воссоединение" с югом.

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