Черногоренко отметила, что продолжается наполнение "Резерв+" полезными сервисами.

В обновленном приложении "Резерв+" добавились два новых сервиса: отображение данных об инвалидности и сохранение предыдущей версии военно-учетного документа во время его обновления.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Данные об инвалидности будут отображаться в электронном военном документе, а именно группа и причина инвалидности. Что касается самого документа, то его предыдущая версия будет сохраняться в приложении, если человек решит его обновить. То есть он не будет исчезать, как это было раньше", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что в случае чрезмерной нагрузки на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления. Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что продолжается наполнение "Резерв+" полезными сервисами.

"Они создают для военнообязанных единую экосистему, которая способна удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса воинского учета", - добавила она

"Резерв+": другие новости

Как сообщал УНИАН, в мае 2025 года в приложении "Резерв+" появились два новых вида отсрочки - для людей, который ВВК признала временно непригодными. А также для семей, где жена или муж - военные и у них есть ребенок до 18 лет.

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