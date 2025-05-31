Аналитики сомневаются, что россияне решили припрятать танки на "черный день". Скорее всего, техника просто становится редкостью на фронте.

На фоне высокой интенсивности боев на фронте текущие потери российской бронетехники и артиллерии упали до рекордно низкого уровня с начала войні. Это является симптомом нарастающего дефицита вооружений в российской армии. Об этом пишет аналитик открытых данных (OSINT), действующий на платформе Х под псевдониом Cyrus.

Он проанализировал данные мониторингового проекта Oryx о потерях российских танков, БМП и бронетранспортеров. Тенденция на снижение российских потерь в технике сохраняется уже несколько месяцев, но в мае статистика просто рухнула.

Хотя месяц еще не закончился, и в этой статистике не хватает части фото- и видеосвидетельств, которые всегда поступают с некоторым отставанием, существенное падение потерь российской бронетехники уже очевидно.

Видео дня

На опубликованной инфографике видно, что майские потери танков меньше апрельских примерно на 60%. Это врядли можно объяснить задержкой с поступлением актуальных данных. Ровно такая же ситуация с другими бронемашинами. На графике такжже видно, что майские потери были самыми низкими с начала полномасштабной войны.

"Кто-нибудь все еще верит, что Россия бережет танки для массированного летнего наступления?" - пишет он, подразумевая, что россияне уже начали летнее наступление и количество потерь должно было бы вырасти.

Ситуация по артиллерии менее впечетляющая, но и там сохраняется тенденция на снижение потерь. При этом Cyrus акцентирует, что в предыдущие годы майские потери артиллерии у россиян всегда были выше апрельских. Но не в этот раз.

Летнее наступление России

Как писал УНИАН, многочисленные обозреватели сообщают, что возросшая активность россиян на фронте свидетельствует о том, что летнее наступление агрессора уже началось. По мнению журналистов The New York Times, Россия стремится захватить как можно больше украинской территории перед любой возможной заморозкой боевых действий.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, россияне пытаются активно наступать не только на востоке, но и на Запорожском направлении, которое оставалось относительно стабильным с 2022 года.

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