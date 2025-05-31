По словам Эбботта, защита Тайваня в случае вторжения со стороны Китая станет для мира большим вызовом.

Опыт Сил обороны Украины, связанный с противостоянием в Черном море с Черноморским флотом РФ, может пригодиться Тайваню в случае вторжения со стороны Китая. Такое мнение во время Черноморского форума по безопасности в Одессе высказал бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт.

"Безусловно, большим вызовом для мира в определенный момент станет защита Тайваня. И то, что Украина сделала с российским флотом в Черном море, действительно имеет большие последствия. Положительные последствия. Это может быть использовано Тайванем как пример в случае нападения Китая. Поэтому этот конфликт действительно имеет большое значение потому, что здесь есть очень много последствий для других регионов мира", - подчеркнул Эбботт.

Он считает, что Тайвань уже сейчас должен изучать опыт Украины - использование морских дронов, других инноваций, сотрудничество с международными партнерами, креативность и способность адаптироваться к соответствующей ситуации.

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По мнению Эбботта, гибкая оборонная стратегия пригодится для сдерживания КНР.

Вероятное вторжение Китая на Тайвань: последние новости

Как писал УНИАН, министр обороны США Пит Хегсет на оборонном форуме в Сингапуре заявил, что военное вторжение Китая на Тайвань "может быть неизбежным". Поэтому союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе надо увеличить расходы на оборону. По словам министра, КНР хочет стать гегемоном в Азии, действует соответственно, и это должно стать срочным "звонком тревоги". Он подчеркнул, что любая попытка Китая завоевать Тайвань приведет к разрушительным последствиям для Индо-Тихоокеанского региона и мира, и угроза эта реальна.

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