В этом году Украина изготовит четыре миллиона дронов, а британская армия приобретет лишь несколько.

Несмотря на громкую риторику о решительном намерении сдерживать Россию, Великобритания и остальные страны НАТО почти ничего не делают для модернизации и расширения своих устаревших вооруженных сил, не пригодных к современной полномасштабной войне. Об этом на страницах The Telegraph пишет отставной маршал британской авиации, военный аналитик Эдвард Стрингер.

Он отметил, что после окончания холодной войны Запад слишком поверил в свою непобедимую мощь. Максимум, что делали западные армии, - это участие в антитеррористических операциях низкой интенсивности против несопоставимо более слабого противника. Однако сейчас альянс России, Китая, Ирана и КНДР ведет полномасштабную войну в Украине, к которой армии НАТО не готовы, потому что это война следующего технологического поколения.

"Это война скорости и масштаба, война, сочетающая требования безостановочного промышленного производства с передовыми технологиями цифровой эпохи: умными датчиками, большими данными, облачной связью, искусственным интеллектом, робототехникой", - пишет Стрингер.

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Он отмечает, что военные технологии в российско-украинской войне развиваются с "головокружительной скоростью", и циклы старения определенных технических решений могут измеряться неделями. Зато страны Запада до сих пор страдают от "парадокса победителя" - нежелание переходить на новую парадигму и прощаться с тем, что обеспечило им победу в прошлом и во что они сделали большие инвестиции.

"То, что флот сверхдержавы в Черном море потерпел поражение от страны без флота, является сигналом тревоги для всех", - предупреждает адмирал.

Стрингера беспокоит, что, пока Китай испытывает свои технологии на поле боя в Украине и Кашмире, Запад демонстрирует лишь "раздутую риторику" и нежелание отказываться от старой военной парадигмы.

"Да, мы купили несколько дронов, но мы покупали их так, будто покупаем сложные пилотируемые военные самолеты. Возможно, сейчас мы покупаем их немного быстрее, но это процентные изменения в системе. [В противовес] Украина намерена изготовить четыре миллиона дронов в этом году по графику", - пишет он.

Отставной офицер жалуется на чрезмерную бюрократию в системе военных закупок и крайне медленные темпы внедрения новых технологий в британской армии, которая до сих пор живет по реалиям мирного времени. По его убеждению, такое поведение Запада подрывает базовый фундамент его безопасности - страх автократий перед военной мощью свободного мира. Как только агрессоры поймут, насколько слабым в военном плане является Запад на самом деле, они больше не будут сдерживаться, считает Стрингер.

Угроза глобальной войны

Как писал УНИАН, министр обороны США Пит Хегсет сегодня заявил, что китайское военное вторжение на Тайвань, вероятно, неизбежно. Он призвал страны региона увеличить расходы на оборону, пока не поздно.

Между тем колумнист Bloomberg Марк Чемпион обратил внимание, что военные планировщики НАТО уже не обсуждают вопрос того, может или не может Россия напасть на страны Альянса. Сейчас они обсуждают - когда и где именно может начаться вторжение.

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