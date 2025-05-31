Артистка также вспомнила, как восприняла предложение от возлюбленного в онлайн-формате.

Бывшая жена певца Дзидзьо - SLAVIA - которая недавно сообщила, что во второй раз выходит замуж, рассказала о предстоящей свадьбе.

Не секрет, что ее избранник Андрей сделал предложение через мобильное приложение "Дія". По словам артистки, она не ожидала этого и рассказала о своих первых эмоциях.

"Утром 28-го, только проснувшись, увидела уведомление в "Дії", где Андрей предлагает выйти замуж. Даже не думала, что так обрадуюсь. Потому что все у нас давно уже ясно: мы живем вместе, у нас общий быт, все под нас двоих обустроили. А самое главное - ждем ребенка. Но я так радовалась! Действительно почувствовала, как будто у меня праздник. Это очень приятные ощущения. Думали, нам удастся именно в этот день зарегистрировать брак, но там своя система. Мы подали заявление и ожидаем место. Говорят, должно поступить в течение пяти дней", - отметила SLAVIA в интервью kp.ua.

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Она также добавила, что не планирует устраивать традиционную свадьбу. О своих планах певица рассказала так:

"Роспись онлайн - это был бы идеальный вариант. В "Дії" так и должно быть. Мне действительно нравится этот современный подход. Честное слово, мне совсем не хочется свадьбы. Наоборот, хочется побыстрее эту процедуру закончить. Андрей предложил, чтобы я сама себе выбрала кольцо, которое мне понравится. Но мне не хочется просто очередное кольцо. Если найду такое, которое хочу, тогда да. Хочется что-то символическое".

К слову, избранник исполнительницы - бизнесмен Андрей Павлюк. Уже в начале июня они станут родителями, ведь SLAVIA беременна первенцем.

Напомним, ранее актриса Виталина Библив впервые показала своего мужа после свадьбы.

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