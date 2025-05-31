Визит немецкого лидера в США состоится в следующий четверг.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на следующей неделе, почти через месяц после начала своего пребывания в должности, поедет в Вашингтон, где проведет свою первую встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя немецкого правительства Стефана Корнелиуса.

По его словам, во время переговоров лидеров основное внимание будет сосредоточено на войне России против Украины, ситуации на Ближнем Востоке и торговой политике.

Издание подчеркнуло, что Мерц получит возможность донести свою позицию до Трампа, в отличие от своего предшественника Олафа Шольца, который так и не дождался приглашения в Белый дом после того, как открыто поддержал предыдущего президента США Джо Байдена и кандидата от демократов Камалу Харрис.

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Немецкие чиновники опасаются, что после того, как Трамп в Овальном кабинете публично унижал президента Украины Владимира Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосу, подобное отношение может ожидать и Мерца.

Отношения между США и Германией остаются напряженными, отмечается в статье. У Трампа недовольны, в частности, тем, как в Германии относятся к ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Госсекретарь Марко Рубио даже назвал инициативу по классификации второй по величине партии в Бундестаге как праворадикальной "скрытой тиранией".

Чтобы уменьшить напряжение в отношениях, Мерц стремится показать, что готов выполнить некоторые требования Трампа. В частности, он обязался вывести Германию на путь, который предусматривает более чем удвоение расходов на оборону - до 5% от национального ВВП в ближайшие годы.

Чем запомнились визиты Зеленского и Рамафосы в Белый дом

Как сообщал ранее УНИАН, визит Зеленского в Белый дом состоялся 28 февраля. Тогда украинский лидер в прямом эфире жестко поспорил с президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом из-за разных взглядов на войну в Украине. Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых, однако этого не произошло из-за ссоры между президентом Украины с одной стороны и Трампом и Вэнсом с другой. После напряженного обмена репликами Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса находился в Вашингтоне 22 мая. Как писал Financial Times, он приехал обсудить торговлю и инвестиции, а вместо этого стал объектом политического буллинга. Трамп раскритиковал его из-за давно опровергнутых сообщений о том, что белых южноафриканских фермеров якобы массово убивают и изгоняют с их земель - утверждения, которые Рамафоса отверг. Издание отметило, что президент США запустил новое "телешоу" для своих сторонников, суть которого заключается в том, чтобы приглашать иностранных лидеров на встречу в Белом доме, а затем унижать их в прямом эфире.

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