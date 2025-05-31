На прифронтовых территориях на Запорожском направлении фиксируются значительные разрушения.

Оккупанты активизировались на Запорожском направлении. Об этом сказал в эфире телемарафона спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко.

"Если неделю назад было 400 обстрелов в день, то сегодня это уже более 600. Плюс они задействуют авиационную компоненту - если раньше ежесуточно мы фиксировали 4-7 таких обстрелов, то сейчас более 40. Это уже вторые сутки подряд, когда фиксируется более 40 авиаобстрелов прифронтовых населенных пунктов", - отметил Коваленко. По его словам, есть многочисленные разрушения на прифронтовых территориях.

Представитель Запорожской ОГА сообщил, что массовая эвакуация в прифронтовых населенных пунктах состоялась в 2022 и 2023 годах и сейчас там осталось примерно 5-7% населения, в частности, пожилые люди.

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Ситуация на Запорожском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия начала активное наступление на Запорожском направлении.

Он отметил, что Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери. По его словам, основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. Сырский отметил, что враг значительно активизировался на Запорожском направлении и проводит там наступательные действия.

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