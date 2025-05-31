С 23 мая россияне захватили почти 200 квадратных километров территории.

Российская армия начала летнее масштабное наступление и всего за неделю смогла оккупировать 18 украинских населенных пунктов, захватив почти 200 квадратных километров территории.

Об этом пишет BILD, отмечая, что наиболее активно россияне продвигаются в Донецкой, Харьковской и Сумской областях

Издание уточняет, что в Сумской области россияне с 23 мая захватили города Владимировка, Беловоды и Локня. В Харьковской области за это время Россия захватила село Строевка. А в Донецкой за последние семь дней под контроль России перешли села Ридкодуб, Зоря, Романовка, Правдивка, Гнативка, Малиновка, Елизаветинка, Троицкое, Богдановка, Отрадное, Богатырь, Вильне Поле, Зеленое Поле и Новосилка.

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"Особенно тяжелая ситуация сложилась в Сумской области, на крайнем северо-востоке Украины. Российские войска перешли там в наступление после приказа Путина о создании "буферной зоны"", - отмечает издание.

При этом, по мнению экспертов, "Украина не в состоянии остановить это продвижение. Хотя этого и не должно было произойти - это не те цели, которые трудно оборонять. Там нет большого количества танков или бронетранспортеров, только обычные автомобили, мотоциклы, стрелковое оружие и беспилотники".

При этом, как отмечает BILD, превосходство России в пехоте оказывает все большее влияние на поле боя.

Издание указывает, что российсие войска атакуют украинские позиции практически по всему 500-километровому фронту:

"На юге они находятся в двух километрах от областной границы с Запорожьем, в центре - в трех километрах от Днепропетровской области, а на севере - в километре от Харькова".

Наступление россиян - новости

По данным издания The Washington Post, российские успехи на фронте "замедляются и продолжают достигаться за счет высоких потерь". Россия, вероятнее всего, воспользуется своим преимуществом, чтобы усилить атаки летом в попытке прорваться через оборону Украины. Но это может быть последняя возможность для Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цели летнего наступления РФ. Он отметил, что россияне накапливают силы на Сумском направлении и не меняют целей относительно наступательных действий на востоке и юге Украины. 31 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия начала активное наступление на Запорожском направлении.

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