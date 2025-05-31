Артист признался, что радуется новому этапу в карьере.

Известный украинский певец Виталий Козловский, который недавно выплатил долг Игорю Кондратюку, рассказал об изменениях в жизни.

Артист признавался, что более 10 лет судился с экс-продюсером. Чтобы отдать два миллиона гривень за нарушение авторских прав ему пришлось продать квартиру отца. Но сейчас Козловский может спокойно исполнять старые хиты, которые бьют рекорды по прослушиваниям. Сам Виталий признался, что за годы собственной карьеры сильно изменился.

"Когда я еще был совсем молодым и глупым, я очень всех любил и доверял. И хотел всех в какой-то момент обнять, а меня взяли все и распяли на кресте. Со временем, когда я начал взрослеть и анализировать свою жизнь, то понял: не так всем и стоит доверять, стоит свой закрывать рот и не всегда все рассказывать", - рассказал певец в проекте Музрум.

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Он также добавил, что стал по-другому относиться к жизни и сейчас наконец наслаждается ею.

"Я не пью, не курю, занимаюсь спортом. После опыта, что мне пришлось пережить особенно за последние два года ада, я сегодня по-настоящему стал жить. Раньше мне хотелось подстраиваться под кого-то, быть веселым и нравиться всем, а сегодня - мне все равно", - подчеркнул Виталий.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассекретил, где сейчас старший сын Игоря Кондратюка.

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