В Китае создали двигатель, который позволит самолетам развивать скорость 20 000 км/ч

Секрет нового двигателя заключается в его способности работать в двух различных режимах.

В Китае представили революционный гиперзвуковой двигатель, который позволит самолетам развивать скорость около 20 000 км/ч, пишет Farmingdale Observer.

Отмечается, что секрет нового двигателя заключается в его способности работать в двух различных режимах. До скорости 7 Махов (около 8575 км/ч) он использует ротационную детонацию (процесс, который максимально повышает эффективность использования энергии). Выше этой скорости двигатель переходит к наклонной детонации, которая гарантирует гораздо большую стабильность и эффективность.

В издании подчеркнули, что с таким двигателем самолет сможет долететь из Парижа в Нью-Йорк всего за два часа. Более того, разработку можно будет использовать как для коммерческих рейсов, так и для боевой авиации.

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Журналисты добавили, что жизнеспособность китайского гиперзвукового двигателя еще не доказана. Также проект может столкнуться с техническими и экономическими проблемами.

Тем не менее подобная разработка может проложить дорогу к следующему шагу в развитии авиации уже в ближайшие годы. В издании считают, что этот гиперзвуковой двигатель является серьезным технологическим прорывом.

Самый быстрый гражданский самолет в мире впервые поднялся в небо

Ранее первый серийный бизнес-джет Global 8000 впервые поднялся в воздух. Он способен развивать максимальную скорость 0,94 Маха (около 1150 км/ч).

Global 8000 сможет совершать полеты на скорости, близкой к скорости звука. Самолет способен перевозить до 19 пассажиров и имеет дальность полета 8000 морских миль (14 816 км).

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