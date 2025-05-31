Военные крупнейшего военного альянса мира на тренировках попытались отработать то, что ВСУ осуществили в настоящей войне.

В Финляндии состоялись совместные военные учения польских и финских войск в рамках большой тренировочной кампании НАТО. В частности, военные двух стран отработали методы захвата вражеского аэродрома и методы противодействия такому захвату на примере битвы за Гостомель в феврале-марте 2022 года. Об этом пишет Business Insider.

Во время учений "Живая сабля" "красная команда" в составе польских воздушно-десантных подразделений и финских войск выполнила тактическую десантную операцию на взлетно-посадочной полосе в лесу. Десантники быстро захватили стратегически расположенный аэродром, стремясь удержать его, чтобы он стал воздушными воротами для переброски в этот район дополнительных сил пехоты и тяжелого вооружения.

Зато "синяя команда", состоявшая исключительно из финских войск, имела целью сдержать "красную команду" и в конце концов вернуть аэродром под свой контроль.

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Финляндия не имеет собственных воздушно-десантных подразделений, поэтому привлечение к этим учениям настоящих десантников из состава польской армии стало полезным опытом для армии-новичка в составе НАТО.

В разговоре с Business Insider полковник финской армии Матти Хонко признал, что проведение воздушно-десантных операций является сложной задачей. "Нужно подавить противовоздушную оборону и обеспечить преимущество в воздухе. Прежде чем вы сможете это сделать, нужно уметь многое делать", - отметил он.

Его польский коллега, бригадный генерал Михал Стшелецкий отметил, что в современных условиях такие операции на самом деле стали еще сложнее, чем в прошлом. Вместе с тем, по его мнению, наличие воздушно-десантных возможностей все еще имеет решающее значение, особенно на ранних этапах войны, когда вражеская противовоздушная оборона может быть не готова к внезапному нападению. При таких условиях быстрое развертывание войск через десантные операции может иметь решающее значение.

В НАТО не скрывают, что эти учения проводятся не в последнюю очередь из-за того, что в начале полномасштабного российского вторжения в Украину агрессор попытался осуществить именно такую операцию.

"Российские войска пытались захватить аэропорт Гостомель на окраине Киева во время начального наступления на украинскую столицу. Это дало бы Москве решающее преимущество, поскольку Кремль мог бы перебросить больше войск, артиллерии и боевой техники для удара по Киеву с минимального расстояния", - пишет Business Insider.

В конце концов, для россиян операция закончилась провалом, но страны НАТО, особенно те, что расположены рядом с РФ, продолжают внимательно следить за войной в Украине и делать выводы для себя.

НАТО готовится к войне с РФ: последние новости

Как писал УНИАН, колумнист Bloomberg Марк Чемпион обратил внимание, что в НАТО прекратились дискуссии о том, может или не может Россия атаковать какую-то из стран альянса. Зато сейчас идут дискуссии о том, когда именно и где именно Россия начнет свое вторжение в Европу.

Вместе с тем на Западе есть опасения, что НАТО просто не готово к войне с Россией. Британский адмирал Эдвард Стрингер говорит, что страны альянса зациклились на старых доктринах, которые доминировали в прошлые десятилетия, и фактически отстали на годы от России и Украины.

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