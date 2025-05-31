В армии надеются, что с появлением такого пособия инцидентов в ходе мобилизационных мероприятий станет меньше.

Командование Сухопутных войск ВСУ разработало список правил диалога и поведения для военнослужащих ТЦК и СП при проведении мобилизационных мероприятий. Издание NV ознакомилось содержанием руководства и опубликовало выдержки из него.

Отмечается, что правила будут изданны в формате 51-страничной книжечки, которая сейчас готовится к печати и затем будет распространена по всем ТЦК и СП страны.

Как пояснил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, это руководство содержит советы для работников ТЦК о том, как предотвращать конфликтные ситуации, реагировать на определенные провокации и "выглядеть в глазах общества нормальным человеком".

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Вот список основных рекомендаций:

запрещено применять силу, спецсредства и оружие против гражданских;

запрещены дискриминация, унижения и преследования граждан;

запрещено самовольное задержание граждан, работники ТЦК обязаны действовать строго в рамках закона;

в начале общения с гражданином работник ТЦК обязан представиться, показать удостоверение и четко объяснять цель контакта;

настоятельно рекомендуется избегать жаргона, внимательно слушать гражданина, запрещено его перебивать;

работники ТЦК должны объяснить гражданину, зачем нужны военно-учетные документы;

работники ТЦК должны уметь определять триггеры в поведении гражданского (страх, непонимание), вести себя спокойно, использовать поддерживающие фразы;

любые происшествия должны быть надлежащим образом зафиксированы.

Инциденты с участием работников ТЦК

Как писал УНИАН, работники территориальных центров комплектования регулярно попадают в ситуации, связанные с насилием. Причем бывают случаи, когда военных обвиняют в нападениях на гражданских, и наоборот - когда гражданские нападают на военных.

Так, недавно мы рассказывали, что в Харькове работники ТЦК избили и силой увезли в "бусике" мужчину, который имел бронь от мобилизации, показал военным соответствующие документы и не проявлял агрессии во время разговора.

В другом эпизоде группа гражданских напала на работников ТЦК в Каменец-Подольском. По данным местных пабликов, якобы именно военные первыми проявили агрессию. Генштаб поручил разобраться в происшествии.

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