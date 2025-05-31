Вероятно, министр финансов Германии Ларс Клингбайль, который является представителем Социал-демократической партии, заблокировал решение о предоставлении немецких ракет Taurus Украине. Об этом пишет Thе Guаrdian.
Отмечается, что, несмотря на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности оказывать военную помощь Украине, скорее всего, поставки "Таурусов" Киеву не состоятся из-за позиции Клингбайля.
"Сейчас правительство Берлина отступило к позиции стратегической неопределенности относительно того, что будет делать, и сосредоточилось на предложении Украине партнерства для совместного создания ракет", - говорится в материале.
Издание делает предположение, что и сам Мерц осознал все трудности, которые возникнут с предоставлением Украине "Таурусов", ведь тогда немецким инструкторам придется в течение шести месяцев обучать украинских военных работе с ракетами, а с этим связаны определенные риски.
Заявления Мерца о помощи Украине
Как сообщал ранее УНИАН, Германия продолжит и расширит военную поддержку Украины. Об этом канцлер Мерц заявлял во время визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского. В частности он сказал, что страна возьмет на себя существенную часть расходов на спутниковую связь "Старлинк".
Также недавно Мерц сделал обнадёживающий намек о Taurus для Украины. Отвечая на вопрос ведущего о вероятности поставки этих ракет для Киева, он ответил: "Конечно, это в пределах возможного". В то же время он отметил, что для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат. Канцлер также подчеркнул, что передача системы через полгода или год не принесет пользы Украине сегодня.