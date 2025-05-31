В случае активации "кнопки" могут быть обесточены миллионы домов, не только в США, но и в Великобритании и странах ЕС, где используются те же компоненты.

Американские специалисты обнаружили в солнечных инверторах китайского производства скрытые компоненты, которые могут позволить дистанционное вмешательство в работу электросетей. Сведения о так называемых "функциях-призраках" шокировали Вашингтон и заставили экспертов заговорить о возможности серьезного энергетического кризиса - а в худшем случае, даже начала глобального конфликта, пишет Ecoticias.

"Мы знаем, что Китай считает целесообразным поставить под угрозу уничтожение или нарушение работы хотя бы некоторых элементов нашей основной инфраструктуры", - заявил бывший директор Агентства нацбезопасности США Майк Роджерс.

В чем суть проблемы?

Инженеры взломали инверторы и обнаружили в них неизвестные устройства, способные обходить защиту и, возможно, управлять оборудованием дистанционно.

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Эти функции не упоминались ни в одной технической документации, что вызывает подозрения в намеренном сокрытии.

В случае активации "кнопки" могут быть обесточены миллионы домов, не только в США, но и в Великобритании и странах ЕС, где используются те же компоненты.

Геополитическая угроза

По словам экспертов, эта ситуация - не просто техническая, а стратегическая и геополитическая. Китай уже доминирует на рынке солнечных инверторов, и это дает ему потенциальный рычаг давления на Запад. Особенно на фоне его сближения с Россией.

Пока что правительства не сделали официальных заявлений, однако в Британии уже звучат призывы к проверке всех энергетических установок, а в США - к полной прозрачности в описании импортного оборудования.

Насколько далеко это может зайти? В Вашингтоне уже звучат предостережения: любая манипуляция с энергетической инфраструктурой в мирное время - это игра с огнем, которая может закончиться глобальным конфликтом.

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