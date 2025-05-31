В течение последних суток энергетики компании ДТЭК вернули свет в шести населенных пунктах для более 17 тысяч семей Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что несмотря на крайне сложную ситуацию с безопасностью 30 мая энергетикам удалось восстановить электроснабжение в 6 населенных пунктах прифронтовой Донетчины. Свет снова вернулся в дома 17 751 семьи, которые оставались без энергоснабжения из-за ежедневных обстрелов.

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"Энергетики ДТЭК продолжают работать в регионах с самыми ожесточенными боевыми действиями. Аварийные бригады проводят ремонтные работы как только позволяет ситуация с безопасностью и получают разрешение ГСЧС и военных", - отметили в компании.

В ДТЭК также подчеркнули, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в круглосуточном режиме.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 67 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 115 тысяч семей.