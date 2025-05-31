Трамп еще может наложить санкции на Россию, - экс-посол США в Украине

По мнению Тейлора, не исключено, что США окажут помощь Киеву.

Президент США Дональд Трамп, несмотря на опасения относительно его возможной поддержки Москвы, может наложить санкции на Россию. По словам экс-посла США в Украине, почетного члена Atlantic Council Уильяма Тейлора, Трамп еще может предоставить Украине необходимое оружие и есть надежда, что это заставить Кремль пойти на уступки и действительно начать мирные переговоры.

Такое мнение высказал Тейлор во время Черноморского форума по безопасности в Одессе.

Он отметил, что есть много разных страхов относительно того, что Трамп может играть с Путиным, что президент США может приоритезировать отношения с Россией, а не с Украиной. Однако, по его мнению, в администрации Трампа все еще существует потенциал для принятия жестких решений в отношении РФ.

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Как считает Тейлор, президент США может действовать решительно и продемонстрировать, что Москва не сможет выиграть полномасштабную войну, которую развязала против Украины в феврале 2022 года.

"Трамп будет использовать свое влияние, и до сих пор есть высокая вероятность, что он наложит санкции на Россию и будет поставлять Украине больше оружия, чтобы заставить Путина поверить, что он не выиграет эту войну", - подчеркнул дипломат.

Что предшествовало

Как писал УНИАН, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый считает, что переговоры между украинской и российской делегациями, запланированные на 2 июня в Стамбуле (Турция), являются очередной попыткой России не заключать настоящего соглашения о мире.

По его словам Украине и союзникам не стоит доверять РФ, потому что Владимир Путин делает все возможное, чтобы симулировать переговоры. Чалый сказал, что во время исполнения обязанностей посла, долго работал с россиянами в 1990 годах и хорошо знает, на что они способны. Поэтому призвал не доверять россиянам, потому что они не стремятся к миру. Как добавил дипломат, в последующие недели, когда будут встречаться представители Киева и Москвы, уменьшение огня со стороны российской армии не будет - оккупанты продолжат атаковать как Силы обороны, так и бомбить гражданских украинцев.

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