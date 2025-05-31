Что интересно, эти случаи касаются только моделей Zotac.

В США зафиксирована серия мошеннических случаев, связанных с покупкой GeForce RTX 5090 в розничной сети Micro Center. Как сообщает WCCFTech со ссылкой на Reddit, вместо дорогих ускорителей покупатели получают рюкзаки, аккуратно упакованные в оригинальные коробки.

По словам одного из пострадавших, он приобрел запечатанную коробку с ZOTAC GeForce RTX 5090, однако дома вместо графического процессора обнаружил внутри множество рюкзаков. Вес коробки не вызвал подозрений, поскольку рюкзаки имитировали массу видеокарты.

Micro Center оперативно заменил товар, однако расследование выявило до 32 похожих случаев. Что интересно, это касается только видеокарт Zotac, а все коробки с рюкзаками были изначально полностью запечатанными.

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Как позже выяснилось, подмена произошла на заводе ZOTAC в Китае, еще до запечатывания коробок. Общая стоимость похищенных видеокарт превышает $90 000. ZOTAC USA начала расследование и связалась с пострадавшими покупателями.

Подобные инциденты, как правило, происходят на вторичном рынке или при покупке у неофициальных дилеров. У крупных же ритейлеров такое встречается достаточно редко. Специалисты WCCFTech рекомендуют всегда записывать процесс распаковки дорогостоящей техники.

К слову, в Европе GeForce RTX 5090 уже продают дешевле рекомендованной цены. Сейчас карту в некоторых исполнениях можно приобрести за 2299 евро (~108 000 грн). В Украине стоимость RTX 5090 пока находится в районе ~140 000 грн.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является мобильная GeForce RTX 4060. За ней идут GeForce RTX 3060 и десктопный вариант RTX 4060.

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