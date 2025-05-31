В первый день лета в Украине потеплеет, но часть регионов накроют дожди

В первый день лета температура в Украине будет повышаться, однако часть регионов все же накроют дожди. Об этом говорится в прогнозе погоды от Украинского гидрометцентра.

Так, дожди ожидаются в юго-восточной части, днем на Закарпатье и Прикарпатье. Также местами в центральных, Одесской и Николаевской областях прогнозируются небольшие кратковременные осадки, местами грозы.

На остальной территории прогнозируется переменная облачность, но будет сухо.

Видео дня

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 11-16°, днем прогреется до 22-27°. В Карпатах ночью будет 5-10°, днем 15-20°.

Погода на лето

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, будет ли это лето в Украине рекордно жарким. По его словам, июнь ожидается теплый - со среднемесячной температурой в пределах +18...+23°, что на 0,5-1,8° выше нормы. Рекордной жары в июне не предвидится, но повторяемость опасных погодных явлений, таких как сильные ливни, град и шквалы, может быть достаточно высокой, отметил он.

Самые жаркие же дни традиционно будут в июле. Наиболее вероятный период с дневной температурой свыше +30° ожидается во второй половине месяца. Согласно прогнозу, в августе жаркая погода предполагается на большей части территории Украины, особенно в первой половине месяца.

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