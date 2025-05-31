Раньше все новые Pixel компания презентовала в октябре.

Компания Google разослала некоторым участникам сообщества Pixel Superfans приглашение на свое специальное мероприятие, которое пройдет 27 июня в Лондоне. В письме говорится о "новом опыте Pixel".

Тематика встречи не раскрывается, но как отмечают в издании Android Authority, список альтернативных гаджетов для проведения мероприятия невелик: Pixel 10 – "безопасная ставка".

Таким образом, возможно, Google представит серию Pixel 10 уже в конце июня / начале июля этого года. Для сравнения, телефоны Pixel 9 вышли в августе 2024 года, тогда как предыдущие поколения традиционно запускались в октябре.

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В пользу более раннего запуска Pixel 10 говорят и планы Google выпустить Android 16 уже в июне. Смена сроков выхода платформы позволит исключить ситуацию с Pixel 9, которые поступили в продажу с прошлогодней версией ОС.

Ранее в сети появились рендеры Google Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, которые дают представление о дизайне будущих моделей. Кроме того, есть слухи, что Google планирует сделать складную модель дешевле.

Напомним, в апреле Google выпустила "народный" Pixel 9a. Эксперты назвали Android-смартфон лучшим в сегменте до 500 долларов. Медленная зарядка компенсируется плавной работой, камерой флагманского уровня и крутыми ИИ-функциями.

УНИАН рассказывал, что дебютировавший недавно на глобальном рынке Realme GT 7 оказался самым автономным современным смартфоном. При средней нагрузке телефон выдержал рекордные 21 час и 6 минут.

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