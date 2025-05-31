Кемп подчеркнул, что Москва имеет большое количество боевого и стратегического ядерного оружия.

Великобритания должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие, потому что без него невозможно полноценно сдержать РФ, которая имеет определенный ядерный потенциал. Об этом во время Черноморского форума по безопасности в Одессе заявил полковник Британской армии Ричард Кемп.

Он напомнил, что в январе этого года была подписана декларация о столетнем стратегическом партнерстве между Великобританией и Украиной. Этот документ охватывает широкое сотрудничество в оборонной, разведывательной, экономической и климатической сферах и тому подобное.

"Одна вещь, которой я там не заметил, хотя я думаю, что должна была бы быть, это ядерный потенциал. Великобритания имеет полунезависимый ядерный потенциал, но это только стратегическое ядерное оружие. У нас больше нет боевого ядерного оружия", - сказал Кемп.

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По его словам, пункт о ядерном оружии должен быть в каком-то секретном приложении, но военный в этом сомневается. В то же время, по его словам, РФ имеет большое количество боевого ядерного оружия и стратегическое ядерное оружие широкого поражения.

"Если этот документ о партнерстве должен был быть чем-то вроде двустороннего соглашения НАТО, как он, казалось, себя представил, то я действительно считаю, что там должны были быть слова "ядерное оружие". Я знаю, что люди ужасаются от слов "ядерное оружие". Но нельзя сдержать страну, вооруженную ядерным оружием, без ядерного потенциала. И вы не можете сдерживать ядерное оружие на поле боя с помощью стратегического ядерного оружия. Это просто не имеет значения", - подчеркнул полковник.

Он считает, что частью этой декларации должно было быть обязательство Великобритании разрабатывать боевое ядерное оружие. Кемп признал, что это дорого, но могло бы стать сдерживающим фактором против России или помочь Украине разработать собственный ядерный потенциал.

"Поэтому я не думаю, что нам следует просто игнорировать идею ядерного вопроса, который сегодня, кажется, замалчивается, и я думаю, что ошибочно. Возможно, нам нужно заключить многостороннее соглашение с НАТО. И также помочь Украине развить ее собственную ядерную способность", - заявил Кемп.

Будет ли Украина сбивать вражеские ракеты с ядерной боеголовкой

Как писал УНИАН, генерал Николай Филатов, который когда-то руководил дивизией Ракетных войск стратегического назначения СССР и был заместителем командующего 43-й ракетной армии во время ядерного разоружения Украины, заявил, что ВСУ должны сбивать все российские ракеты, которые агрессор выпускает по нашей стране. Это надо делать, не выясняя сразу, они ядерные или нет.

По его словам, когда сбивают ракеты малой и средней дальности, теоретически, боезаряд не должен сорваться. Боезаряд состоит из нескольких сегментов, расположенных так, чтобы не произошла неконтролируемая цепная реакция. В то же время в местах падения обломков ядерного материала произойдет радиационное загрязнение.

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