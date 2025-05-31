Тему нерасширения НАТО не поднимали ни на одной из встреч в рамках Альянса, говорят источники.

В НАТО не обсуждают требования России предоставить письменные обязательства по нерасширению блока на восток. Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на нескольких информированных сотрудников и дипломатов Альянса.

Недавно иностранные СМИ писали, что это требование среди других выдвигает российский диктатор Владимир Путин для завершения войны в Украине. Между тем источники издания отметили, что тему нерасширения НАТО не поднимали ни на одной из встреч в рамках Альянса.

"Возможно, это просто академическая дискуссия", - сказал один из собеседников, добавив, что любое решение НАТО принимается консенсусом.

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Другой собеседник подчеркнул, что письменное обязательство о нерасширении - "не то, что они [россияне, - ред.] могут так просто получить", ведь право свободно определяться, к какому союзу присоединиться, закреплено рядом международных договоров, среди которых, в частности, Североатлантический договор 1949 года, Венская конвенция о праве международных договоров 1969-го, Хельсинкский Заключительный акт 1975-го.

Дипломат также упомянул Основополагающий акт НАТО-Россия 1997 года. По его словам, хоть "он в любом случае мертв, но вместе с тем - существует". Им, в частности, закреплены уважение к независимости и территориальной целостности всех государств, нерушимости границ и права народа на самоопределение.

Требование РФ относительно нерасширения НАТО на восток: что известно

Как писал ранее УНИАН, 28 мая агентство Reuters опубликовало ключевые требования Москвы на переговорах. Среди них - и требование письменного обязательства от западных лидеров прекратить расширение НАТО на восток. Такое решение фактически исключает членство Украины, Молдовы, Грузии и других бывших советских республик в Альянсе.

Впоследствии специальный представитель президента США в Украине Кит Келлог заявил о готовности США пообещать Путину, что Украина не вступит в НАТО. Он подтвердил, что глава Белого дома готов пообещать российскому диктатору Владимиру Путину не расширять НАТО, если это будет ключевым требованием окончания войны.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин якобы последовательно доводит до своих собеседников, в том числе в США, позицию Москвы относительно нерасширения НАТО на восток и выразил удовлетворение, что "беспокойство России относительно расширения НАТО находят понимание в Вашингтоне, особенно с точки зрения его посреднической роли".

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