В Германии подтвердили, что никаких проблем с поставками дальнобойного оружия не будет.

Украина уже могла получить от Германии ракеты Taurus, но об этом станет точно известно, когда на территории РФ будет уничтожен военный объект или предприятие.

Об этом сказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире канала "Еспресо". Он напомнил, что канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что поставки оружия в Украину будут засекречены. Он выразил убеждение, что это правильно, поскольку до этого все объявления о новых поставках оружия он немецкого правительства с удовольствием читали в Кремле и понимали, что поставлено и где оно может быть применено.

"Если исходить из того, что в Германии подтвердили, что никаких проблем с поставками дальнобойного оружия не будет, то это значит, что вопрос лишь во времени поставки этих вооружений. Хотя некоторые предполагают, что, возможно, они уже есть. Но не будем спекулировать на эту тему. Мы это узнаем точно от российских Z- блогеров, когда они будут рассказывать о том, что очередной российский военный объект, завод, аэродром прекратил свое существование", - отметил Огрызко.

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Он отметил, ракеты Taurus это очень мощное дальнобойное оружие и теоретически может долететь до Москвы.

"Но вопрос не в том, чтобы разбомбить Старый Арбат, а в том, чтобы уничтожить российскую логистику, которая позволяет россиянам перебрасывать и личный состав и технику на фронт", - сказал Огрызко.

Помощь Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддержит Украину в разработке дальнобойного оружия. А ранее говорил о снятии ограничений на дальность применения вооружений, поставляемых Киеву. В России эти заявления вызвали истерику.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заявления канцлера о дальнобойном оружии - это "не что иное, как дальнейшее провоцирование войны".

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заговорила об обсуждении в "московских кабинетах" вопроса об ударах по Германии.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что Германия должна как можно скорее передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, иначе глава РФ Владимир Путин может воспользоваться задержкой для достижения целей в войне против Украины.

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