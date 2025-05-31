Кремль и службы безопасности устроили этот пиар-ход, чтобы убедить рядовых россиян, что Путин также идет на жертвы ради страны.

Заявление российских силовиков о том, что вертолет президента РФ Владимира Путина во время его визита в Курскую область якобы попал под атаку дронов ВСУ, оказалось выдумкой. Об этом пишет The Moscow Times.

Как сообщили изданию четыре российских чиновника, Кремль и службы безопасности устроили этот пиар-ход, чтобы убедить рядовых россиян, что Путин также идет на жертвы ради страны, мол, демонстрация готовности российского диктатора "лично рисковать жизнью" при исполнении своих служебных обязанностей может смягчить недовольство российской общественности.

"Дорогие россияне, посмотрите. Сам президент Путин страдает, мучается и даже рискует собственной жизнью. Ваши проблемы - это мелочи. Вы должны сжать зубы и терпеть", - так один из чиновников описал послание, стоявшее за этой постановкой.

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Источники рассказали, что Путин действительно находился в Курской области, и действительно он туда прилетал вертолетом, но при этом безопасность российского правителя была "на самом высоком уровне". По словам одного из чиновников, "никто никогда не допустит такой преступной халатности, даже в кошмарном сне".

Также они рассказали, что визит Путина проходил в условиях строгой секретности, а информация о нем была обнародована только после его возвращения в Москву.

Как стало известно изданию The Moscow Times, поездки Путина планируются за месяцы вперед, а сотрудники службы безопасности детально осматривают каждое возможное место и маршрут, и они всегда готовы к непредвиденным обстоятельствам.

По мнению военного эксперта, бывшего офицера СБУ Ивана Ступака, если бы такое действительно произошло, это было бы вопиющим провалом со стороны российских спецслужб, и тогда каждого сотрудника службы безопасности президента уволили бы.

Зато Ступак видит скоординированную медиа-деятельность, которая приносит пользу нескольким институтам одновременно: Путин предстает как бесстрашный, почти героический лидер, тогда как работа служб безопасности показана в чрезвычайно опасных условиях.

"Атака" украинских дронов по вертолету Путина: что известно

Как писал ранее УНИАН, вертолет правителя России Владимира Путина якобы находился в эпицентре отражения масштабной атаки беспилотников ВСУ во время посещения Курской области. Об этом сообщал командир регионального подразделения ПВО Юрий Дашкин. По его словам, во время визита главы Кремля украинская сторона предприняла "беспрецедентную атаку", в ходе которой якобы было сбито 46 беспилотников.

"Мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента", - заявил Дашкин, подчеркнув, что вертолет находился фактически в центре боевых действий.

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