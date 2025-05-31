Аналитики ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2025 год.

Международное рейтинговое агентство Moody's сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "Ca" (преддефолтный), учитывая последствия войны для экономики и финансов, а также на неопределенность относительно мирных переговоров с Москвой, сообщает Reuters.

"Перспективы роста остаются умеренными из-за сложных условий безопасности, нехватки рабочей силы и атак на энергетическую инфраструктуру", - отмечают аналитики, сохранив стабильный прогноз для Украины.

На своем веб-сайте рейтинговое агентство определяет обязательства с рейтингом "Ca" как "высокоспекулятивные и такие, которые могут привести к дефолту или находятся на грани дефолта, с некоторыми перспективами уплаты основной суммы и процентов".

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Moody's прогнозирует, что рост ВВП Украины замедлится до 2,5% в 2025 году с 2,9% в 2024 году. В 2026-27 годах, аналитики ожидают умеренного экономического роста.

Конкурирующее рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "Ограниченный дефолт". По словам экспертов, это решение вызвано ухудшением финансового состояния нашего государства и его пребыванием в процессе "преодоления дипломатической напряженности". Вероятно речь идет о переговорах об условиях завершения российско-украинской войны.

Грозит ли Украине дефолт?

Как сообщал УНИАН, Украина не смогла договориться с кредиторами и пропустит выплату 665 миллионов долларов по государственному долгу, связанному с так называемыми ВВП-варрантами - долговыми обязательствами, размер выплаты по которым привязан к экономическому росту.

В то же время, чиновники до этого заверили остальных кредиторов, что потенциальный дефолт по ВВП-варрантам не скажется на других обязательствах Украины. По данным СМИ, обязательства по ВВП-варратам не были включены в соглашение о реструктуризации долга.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что дефолт по ВВП-варрантам не будет иметь серьезных последствий.

"Мы имеем подтвержденные договоренности с нашими партнерами, поэтому никакого изменения парадигмы в финансировании Украины не произойдет. Украина на сегодня имеет очень значительные валютные ограничения, не может привлекать капитал на внешних рынках, не имеет внешних поступлений от частных инвесторов. Поэтому такой дефолт, такое невыполнение обязательств ни к чему не приведет", - отмечает эксперт.

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