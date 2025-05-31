Фосфорные и калийные удобрения нужны практически каждому садоводу.

Все культуры, которые растут сами по себе в природе, берут нужные вещества из почвы. Но если мы выращиваем растения на одних и тех же участках годами, не имея возможности изменить состав почвы, нам нужен "допинг" для растений. Фосфорно-калийные удобрения справляются с этой задачей, но важно правильно их выбирать и применять.

Какие бывают фосфорно-калийные удобрения - названия

Прежде чем сыпать ту или иную подкормку под овощи, ягоды или цветы, стоит разобраться, зачем она нужна. Калийные удобрения - это те, в составе которых есть калий, что логично, но, кроме него, есть еще кальций, магний, цинк и многие другие вещества. Калийно-фосфорные удобрения - это комплекс веществ, первое необходимо, чтобы обеспечить сохранность плодов, правильную их форму и развитие, а второе - улучшить состояние корней, ускорить созревание культуры и повысить качество урожая.

Все фосфорно-калийные удобрения по способности к растворению делятся на три вида:

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водорастворимые;

лимонно- и цитратнорастворимые;

труднорастворимые.

Если садоводы-любители не знают, как разводить фосфорно-калийные удобрения, то чаще всего выбирают первый вариант. Водорастворимый комплекс быстро распадается на питательные вещества, а полив таким раствором стимулирует растения - любая почва хорошо впитывает подкормку.

Второй тип удобрений также хорошо растворяется, но лучше его использовать для грунта с высоким уровнем кислотности, хотя подходит для любых. Яркий пример цитратнорастворимого удобрения - костная мука. Часто именно ее сыпят на грядки садоводы, чтобы подготовить участок к огородному сезону.

Труднорастворимые удобрения подходят только для кислых почв, они долго усваиваются, питательные вещества в воде не растворяются, зато земля получает все необходимые ей питательные элементы. Опытные огородники обращаются к труднорастворимым удобрениям, когда высаживают озимые культуры или зерно.

Из чего состоят фосфорно-калийные удобрения - когда вносить и как

Суперфосфат - одна из самых популярных подкормок, именно ее часто используют огородники. Удобрение состоит из монокальция, фосфорной кислоты, магния и серы. Выглядит как белый порошок или гранулы, купить можно в любом магазине, объем маленький - идеально для небольших участков или "на пробу". Подходит для любых растений и любых почв. Можно использовать как моно-подкормку или сочетать с другими удобрениями.

Одно из преимуществ суперфосфата в том, что он не только укрепляет и стимулирует растения, но и помогает им проще переживать перепады температуры, например, зиму. Особенно хорошо удобрение для томатов, потому что они не получают достаточно питательных веществ из почвы, а также для винограда - благодаря фосфору сахар быстрее накапливается в ягодах.

Такие фосфорно-калийные удобрения как суперфосфат нужно вносить в индивидуальном порядке:

для посадки клубней - три грамма на лунку;

для подкормки растений - пятнадцать-двадцать граммов;

для перекопки земли после сбора урожая (также перед подготовкой к огородному сезону) - сорок-пятьдесят граммов;

для подкормки деревьев - сорок-шестьдесят граммов на квадратный метр.

Вносить такие подкормки лучше с утра после полива - если будете удобрять растения на сухую почву, эффективность снизится. Важно помнить, что срок хранения у фосфорно-калийных удобрений небольшой, всего полгода, так что лучше брать для себя точное количество и не допускать залеживания. Кроме того, инструкция по разведению подкормки всегда есть на упаковке - необходимо ее придерживаться.

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