Правда, пока все это было достигнуто в лабораторных условиях, и когда ждать в реальных сетях, не говорят.

В Японии исследователи установили новый рекорд скорости интернета, передав 1.02 петабит (127 500 ГБ) за секунду через кабель длиной 1 808 километров. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Достигнутой скорости хватит, чтобы скачать более 10 тыс. фильмов в формате 4K или всю "Википедию" за одну секунду. Добиться такого результата удалось благодаря инновационной 19-ядерной оптоволоконной линии.

Как отмечает Interesting Engineering, технологию тестируют уже несколько лет, но раньше подобных скоростей удавалось достичь на дистанции не более 63 км. Причем оптоволокно используют стандартных размеров, но внутри у него сразу 19 каналов против одного у обычного.

Видео дня

Хотя результат был достигнут в лабораторных условиях, исследователи считают, что это поможет в развитии будущей инфраструктуры высокоскоростного интернета, когда объемы трафика взлетят благодаря ИИ, 6G и VR-технологиям.

Украина занимает 71-е место в рейтинге скорости стационарного интернета – 84.4 Мбит/с. Для сравнения, первые три места в рейтинге заняли Сингапур (324,92 Мбит/с), ОАЭ (310,05 Мбит/с) и Гонконг (305,71 Мбит/с).

Ранее в Японии представили роботизированного "мото-коня", на котором можно ездить. Разработчики называют его будущим персональной мобильности, который позволит людям безопасно путешествовать в места, которые ранее были недоступны.

Как УНИАН уже писал, более 52 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Причина – потенциал искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование.

Вас также могут заинтересовать новости: