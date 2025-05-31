240 Гц всего за $80: на рынке появился один из самых дешевых игровых мониторов

В новинке IPS-панель на 24 дюйма с Full HD-разрешением и временем отклика 1 мс.

Xiaomi пополнила свой ассортимент игровых мониторов новой моделью Redmi G24 240Hz Edition. Ее цена составляет всего 569 юаней или 80 долларов, что делает новинку одним из самых дешевых предложений на рынке с такой герцовкой, сообщает портал ITHome.

Монитор предлагает 23,8-дюймовую IPS-панель, которая выводит картинку в разрешении 1920×1080 пикселей и временем отклика 1 мс (MPRT). Впрочем, главной особенностью Redmi G24 является поддержка кадровой частоты до 240 Гц.

В характеристиках монитора указано, что обеспечивается охват 100% цветового пространства sRGB и 94% DCI-P3, Яркость достигает 400 нит, а контрастность – 4000:1. Имеются порты DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и 3,5 мм.

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Из поддерживаемых технологий: AdaptiveSync для синхронизации частоты кадров, функция DC Dimming для уменьшения мерцания и сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light. Монитор поставляется с эргономичной подставкой, а также креплением VESA 75×75 мм.

В настоящее время новинка доступна для покупки только на китайском рынке, но вскоре ее наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

Согласно свежему опросу Steam, более 55% пользователей ПК по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является мобильная GeForce RTX 4060.

Как УНИАН уже писал, Xiaomi впервые с 2011 года возглавила рынок носимых устройств, обогнав Apple. Успех компании связан с обновлением серий Smart Band и Watch, а также выпуском более доступных продуктов под брендом Redmi.

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