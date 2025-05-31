По мнению политика, Россия будет представлять угрозу для Запада, если не будет остановлена в Украине.

Соединенные Штаты Америки сделали недостаточно для остановки российской агрессии и восстановления мира в Украине еще в 2014 году. Об этом во время Черноморского форума по безопасности в Одессе заявил Майк Помпео - бывший директор ЦРУ и государственный секретарь США во времена первой каденции Дональда Трампа.

"Я сожалею, что мы недостаточно сделали в 2014 году, и в 2022 году... И я был причастен к переговорам в Минске... Мы уже были за столом переговоров и многое видели и слышали. И вроде нашли определенную линию контроля, но это не остановило массивную агрессию в 2022 году. И эти переговоры в Минске выглядят так же как те переговоры, которые мы видим сейчас", - сказал Помпео.

Он добавил, что даже если война прекратится, "нельзя возвращаться к российскому газу", потому что Москва в любое время может найти новую цель для своей агрессии. Это может быть север, или Средиземноморье, где РФ имеет свой военный контингент и тому подобное.

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"Если Путин сложит оружие, нам надо понимать, что это может легко повториться. И это может быть не Украина, а любой другой регион, где присутствует российский военный контингент... Россияне просто не хотят, чтобы западный мир существовал", - подчеркнул Помпео.

Война в Украине и США

Как писал УНИАН, по мнению экс-посла США в Украине, почетного члена Atlantic Council Уильяма Тейлора, американский лидер Дональд Трамп, несмотря на опасения относительно его возможной симпатии к Москве, все же может наложить санкции на РФ. По его мнению, у Белого Дома есть потенциал для принятия жестких решений в отношении Кремля.

Как предполагает дипломат, Трамп будет использовать свое влияние, и есть высокая вероятность, что он наложит санкции на Россию и будет поставлять Украине больше оружия, чтобы заставить Путина остановить войну.

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