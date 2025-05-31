По словам президента украинские власти вместе с европейскими партнерами и США готовится к новым дипломатическим шагам.

На сегодняшний день нет четкой информации о том, с чем российская делегация собирается в Стамбул на новые переговоры, намеченные на 2 июня.

Об этом в вечернем обращении сказал украинский президент Владимир Зеленский. "По состоянию на это время нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас - нет, у Турции, США - нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно", - рассказал о ситуации Зеленский.

Он добавил, что именно этот вопрос вчера обсуждал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Зеленского, украинская власть вместе с европейскими партнерами и США готовится к новым дипломатическим шагам.

Видео дня

"Ежедневно мы на связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой", - сказал глава государства.

"Все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реально прекращение огня, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали. Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру", - выразил надежду Зеленский.

Переговоры в Стамбуле

29 мая пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ предлагает провести новый раунд переговоров 2 июня в Стамбуле.

Вчера стало известно, что на переговорах в Стамбуле кроме украинской и российской делегаций также будут советники по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании. Именно эти страны участвовали в формировании украинского варианта "меморандума" из 22 пунктов.

В США считают, что препятствием для переговоров является отсутствие российской версии так называемого "меморандума".

Вас также могут заинтересовать новости: