Чалый отметил, что он оптимистично настроен в отношении Дональда Трампа.

Если США признают оккупированный Крым российским, это станет большой ошибкой, которая приведет к невозможности гарантировать безопасность судоходства в Черном море. Об этом в Одессе, на Черноморском форуме по безопасности, заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, сейчас Украина контролирует определенную часть Черного моря, однако после завершения войны ситуация может измениться. В частности многое зависит от политики США относительно решения о признании или непризнании АРК российской.

"Сейчас мы контролируем большую территорию Черного моря. Но я дипломат и понимаю, что после войны ситуация может быть иной. Потому что тогда нам придется обеспечивать безопасность судоходства. И не хочу даже этого представлять, но если мы теряем полуостров, если теряем Крым... Даже не хочу предполагать, если США признают, что Крым принадлежит нашему врагу, это будет еще одной большой ошибкой. Потому, что без полуострова нельзя контролировать восточную часть Черного моря", - заявил Чалый.

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Он добавил, что оккупанты постоянно атакуют Украину со стороны Черного моря ударными дронами и ракетами, и жители Одессы знают, как быстро могут развиваться соответствующие события и какие могут быть последствия, если нет соответствующей защиты на суше.

По его словам, Украина нуждается в помощи США, и в отношении президента Дональда Трампа он настроен оптимистично.

"На самом деле, это задача наша, украинцев, как приблизить наши стратегии, стратегию США, стратегию Украины - как сохранить позицию в Черном море и в более широком регионе", - считает Чалый.

Вероятное признание США Крыма российским

Как писал УНИАН, РФ аннексировала украинской полуостров Крым в 2014 году. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп говорил, что хочет признать Крым российским.

По мнению западных экспертов, если президент США признает захват Россией земель как часть мирного соглашения, он рискует разрушить расследование военных преступлений, ослабить верховенство закона. Также это станет сигналом для действий других агрессивных государств.

В частности доцент кафедры международного уголовного права Копенгагенского университета Ирина Марчук сказала, что это - "очень опасный прецедент, если такие вещи вообще будут включены в повестку дня мирных переговоров".

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