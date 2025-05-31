'Не жалейте его': Трамп заявил, что не сочувствует Байдену из-за диагностированного рака

Трамп призвал людей не жалеть Байдена из-за его диагноза.

Президент США Дональд Трамп заявил, что людям "не стоит жалеть" экс-президента Джо Байдена, у которого в мае был диагностирован рак. Он также в очередной раз раскритиковал своего предшественника, пишет Forbes.

Отмечается, что во время своего выступления в Овальном кабинете в пятницу, 30 мая, Трамп назвал Байдена "несколько порочным человеком".

"Он (Байден - УНИАН) на протяжении всей своей жизни был в некотором роде умеренным человеком. Не умный человек, но, скажу я вам, несколько порочный человек. Если вам жаль его, не жалейте, потому что он порочен. То, что он сделал со своим политическим оппонентом, и все люди, которым он причинил боль... Байден причинил боль многим людям, так что мне его не жаль", - сказал президент США.

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Кроме того, Трамп и некоторые другие республиканцы, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, говорили на прошлой неделе о том, что Байден якобы скрывал свой диагноз от общественности.

Пресс-секретарь экс-президента США Крис Мигер опроверг эти утверждения. Он поделился, что Байден в последний раз проходил скрининговый тест в 2014 году и ранее рак простаты у него не диагностировался.

У Байдена диагностировали рак - что известно

Напомним, что 18 мая стало известно о том, что экс-президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты. Диагноз поставили после того, как врачи обнаружили небольшой узел, который требовал дальнейшей оценки.

Уже 19 мая Байден впервые прокомментировал свой диагноз. Он поблагодарил тех, кто поддерживает его и его семью.

В конце мая Байден впервые выступил на публике после своего диагноза. Он появился на мероприятии в честь Дня памяти в Мемориальном парке ветеранов в Нью-Касле, штат Делавэр.

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