Парочку уже замечали вместе.

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова впервые отреагировала на слухи об отношениях с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко.

Ранее девушка заинтриговала фото с бойфрендом в своем Instagram, однако не показала его лицо, а лишь, как опирается на плечо возлюбленного и улыбается. Но внимательные подписчики сразу рассекретили, что возле Даши позировал Владимир. Более того, позже в сеть попало видео, на котором влюбленные сидят рядом на мероприятии и держатся за руки.

Все это время Квиткова и Бражко официально не подтверждали свои отношения. Но на днях блогерша дала комментарий на эту тему. Она отметила, что пока не готова делиться подробностями личной жизни, но со временем все обязательно расскажет.

Видео дня

"Всему свое время", - лаконично ответила Даша в проекте "Тур зірками".

Что известно о личной жизни Даши Квитковой

Квиткова стала победительницей "Холостяк-9", где главным героем был Никита Добрынин. После шоу пара сыграла свадьбу, а позже у них родился общий сын Лев. В 2023 году супруги официально развелись, но сейчас они поддерживают дружеские отношения ради сына.

Напомним, ранее бывшая жена Дзидзьо откровенно рассказала, какой будет ее свадьба с новым избранником.

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