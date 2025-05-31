США хотят, чтобы европейцы помогли им сдержать Китай в Азии.

Военное вторжение Китая на Тайвань "может быть неизбежным", и поэтому союзникам Америки в Индо-Тихоокеанском регионе надо увеличить расходы на оборону. Как пишет Financial Times, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, выступая на оборонном форуме в Сингапуре.

Он отметил, что Китай хочет стать гегемоном в Азии и действует соответственно, поэтому это должно стать срочным "звонком тревоги".

"Любая попытка коммунистического Китая завоевать Тайвань приведет к разрушительным последствиям для Индо-Тихоокеанского региона и мира. Нет причин приукрашивать это. Угроза, которую представляет Китай, реальна, и она может быть неизбежной. Мы надеемся, что нет, но это точно может быть так", - сказал Хегсет.

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По его мнению, партнеры США в Индо-Тихоокеанском регионе должны последовать "новому примеру" Европы, обязавшись увеличить расходы на оборону, потому что "время имеет решающее значение".

"Нет смысла для стран Европы делать это, пока ключевые союзники в Азии тратят меньше на оборону перед лицом еще более грозной угрозы [со стороны Китая], не говоря уже о Северной Корее", - сказал он.

Хэгсет заявил, что США "не стремятся к конфликту" с Китаем, но "не позволят нашим союзникам и партнерам стать подчиненными" Китаю.

"Си приказал своим военным быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году. [Пекин] создает армию, необходимую для этого, тренируется ежедневно и готовится для настоящей работы", - добавил он.

Хегсет также выразил желание, чтобы европейские страны тоже увеличили свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, потому что это будет "полезно" для сдерживания Китая. Однако потом добавил, что в первую очередь европейцы должны позаботиться о своем собственном континенте.

Ситуация вокруг Тайваня

Как писал УНИАН, действующий главнокомандующий войсками США в Тихом океане боится, что именно на его каденцию придется китайское вторжение на Тайвань. По его словам, эта война, вероятно, вспыхнет в 2027-м, и США рискуют ее проиграть.

Также мы рассказывали о многочисленных свидетельствах подготовки Китая к нападению на островное государство. Одним из последних стало начало производства новых БМП-амфибий, которые предназначены именно для морских десантных операций.

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