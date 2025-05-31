Дальность уничтожения целей составляет 1,5 км.

Россияне начали использовать боевые лазеры китайского производства для сбивания украинских БПЛА. Как пишут аналитики Defence Express, в соцсетях распространились первые кадры работы лазера. При этом россияне прямо признают, что речь идет о китайской боевой лазерной системе Low-Altitude Laser Defending System или LASS, разработчиком которой вероятно является Китайская академия инженерной физики.

Как отмечают аналитики, анализируя данные, представленные в сети, система имеет мощность ориентировочно в 10-20 кВт, дальность уничтожения низколетящих малоразмерных целей составляет до 1,5 км, время работы лазера, необходимое для поражения цели, составляет ориентировочно от 10 секунд. При этом "ослепление" целей происходит на расстоянии до 3 км.

Максимальная продолжительность работы лазера составляет 200 секунд, радар системы может обнаруживать цели на расстоянии от 500 м до 5 км. Время свертывания-развертывания системы - менее пяти минут.

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Как добавляют аналитики, такой лазер также был замечен на вооружении Ирана.

Россия совершенствует свои дроны

Издание The Telegraph писало, что Россия улучшила иранские беспилотники Shahed-136, добавив к ним 90-килограммовые боеголовки, благодаря чему они могут наносить еще больше вреда во время ударов по украинским городам.

Также начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Россия совершенствует тактику запуска "Шахедов", чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону и истощить ее. По его словам, для этого россияне постоянно меняют маршруты беспилотников и увеличивают высоту их запуска - они летят на высоте более 2 километров от земли и дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект.

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