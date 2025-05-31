Актер также рассказал о хейте, который ему пишут в сети.

Украинский актер и звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который станет главным героем 14 сезона шоу "Холостяк", поделился своими эмоциями перед началом съемок романтического реалити.

Сейчас 35-летний мужчина активно гастролирует со спектаклями. Однако уже совсем скоро он будет искать свою любовь на проекте на глазах перед миллионами зрителей. Тарас признался, что это новый для него опыт, из-за которого он волнуется.

"Холостяк - это новый и очень важный для меня эпизод. Я бывал в очень разных, шоу-бизнесовых проектах. Те же самые "Танцы со звездами", например. Но так чтобы к себе, к своей душе настолько приближать, более того, впускать всю страну... - не было еще. Знаете, ссыкотно немного, что же скрывать", - отметил Цымбалюк в своем Instagram.

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Он также добавил, что решил почитать комментарии на Facebook и наткнулся на большое количество хейта в свой адрес.

"Такой там концентрат токсиков... Традиционно - всем все не так. Кто бы что ни выложил - все ху**вые... Самим обгадить своих - какая-то сомнительная привычка, правда? С таким лицом, собственно, как на фото, я то фсьо дело читал и офигевал! Зайду через полгода. Может, что-то изменится...", - отметил Тарас.

К слову, новый сезон "Холостяка" с актером выйдет на экраны уже этой осенью. Однако точная дата премьеры пока неизвестна.

Напомним, ранее популярный украинский актер Андрей Исаенко высказался об участии Тараса Цымбалюка в шоу "Холостяк".

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