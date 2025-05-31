Православный праздник сегодня в народе прозвали Устинов день и советуют обратить внимание на некоторые погодные и природные явления.

1 июня по новоцерковному календарю чествуют преподобного Агапита Печерского, врача и целителя, мощи которого сейчас находятся в Киево-Печерской лавре. С какими молитвами обращаются к святому, кого почитают согласно старому стилю, а также об обычаях и приметах этой даты - рассказываем ниже.

Какой праздник сегодня церковный в Украине

1 июня в новом календаре ПЦУ - день памяти ученика святого Антония, преподобного Агапита Печерского.

Известно, что Агапит жил в XI веке и был киевлянином. Он умел лечить людей, исцеляя их молитвой и травами, и делал это бесплатно, за что и получил название "врач безмездный". Как-то преподобный вылечил Владимира Мономаха, будущего князя Киевского, но когда тот приехал к целителю с дарами, Агапит даже не вышел к нему.

Видео дня

Был в Киеве и другой врач, армянин по происхождению - он завидовал Агапиту, так как тот ставил на ноги пациентов, которым армянин пророчил скорую смерть. По преданию, святой Агапит сумел обратить этого врача в православие, и он не смог навредить святому.

Мощи преподобного сейчас находятся в Киево-Печерской лавре, верующие идут к ним с молитвами об исцелении.

***

В седьмую неделю (воскресенье) по Пасхе в церкви также чествуют святых отцов I Вселенского собора, который прошел в Никеи в 325 году. Собор созвал император Константин Великий и это событие стало первым Вселенским собором в истории христианства. В нем приняли участие 318 святых отцов, а задачей Собора было разоблачить учение священника Ария. Арий утверждал, что Иисус Христос был лишь творением Бога, а не Богом-Сыном и Творцом. Церковь признала учение ересью, а Ария предали анафеме.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в эту дату почитают преподобного Иоанна Готфского.

Агапит Печерский - в чем помогает, чего нельзя делать сегодня

К преподобному, как уже говорили, обращаются за исцелением от различных болезней, тяжелых в том числе. Чтобы приложиться к святым мощам, верующие идут в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры.

В народе день получил прозвище Устинов - в честь святого Иустина Философа, которого также вспоминают сегодня.

1 июня считают особенным - наступает лето, согласно поверю, тот кто съест сегодня горсть июньских ягод, весь год будет удачлив. 1 июня также идут собирать лекарственные травы, которые, говорят, имеют особую силу.

Под запретом сегодня, как и в любой другой день, то, что называют повседневными грехами: сквернословие, ругань, склоки, лень. Нельзя унывать, завидовать, отказывать в помощи, если можешь помочь.

По народным приметам сегодня запрещается ставить забор или изгородь - к большому пожару.

Кто празднует именины 1 июня

День ангела в эту дату отмечают Василии, Веры, Виктории, Денисы, Иваны, Павлы, по старому стилю - Анастасии, Андреи, Александры, Антоны, Василии, Викторы, Григории, Максимы, Матвеи, Михаилы, Николаи, Дмитрии, Иваны, Сергеи.

В этот день рождаются очень упорные люди, которые знают, как выйти из любой ситуации и что нужно делать в трудных обстоятельствах. Обычно 1 июня рождаются отличные врачи и учителя.

Приметы 1 июня

В народе в первый день лета наблюдают за погодой и куда дует ветер:

ветер с северо-запада - погода ухудшится, с востока - принесет болезни;

утром радуга на небе - вечером пойдет дождь;

восход ясный - к урожаю ржи, а если солнце взошло в тучах - соберут много льна и конопли.

Говорят о погоде и повадки животных. К примеру, если лягушки выползают на берег, а грачи ходят по траве, то пойдет дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: