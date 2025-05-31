По мнению Уоллеса, бывший канцлер Германии Шольц "подыгрывал" Москве.

Германия должна как можно скорее передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, иначе глава РФ Владимир Путин может воспользоваться задержкой для достижения целей в войне против Украины.

Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время Черноморского форума по безопасности в Одессе, в котором принял участие онлайн.

По его словам, экс-канцлер Германии Олаф Шольц своим поведением вместо реальной помощи Украине подыгрывал Путину. Как пояснил Уоллес, любая передача оружия, которая помогает Украине защититься, влияет на поведение кремлевского диктатора. Поэтому оттягивание передачи ракет помогало Москве.

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Как отметил бывший министр, новый канцлер Германии Фридрих Мерц демонстрирует другую политику и Европа должна его поддержать - любые задержки в передаче дальнобойных ракет могут стать шансом, которым Путин воспользуется.

"Нам нечего бояться. Мы имеем большой альянс, а Россия постоянно игнорирует все правила войны. На каждое действие должно быть противодействие, реакция. Надо сделать все как можно быстрее, передать Украине Taurus. Лучше это сделать как можно быстрее, чтобы Путин не воспользовался этим шансом и не воплотил свои планы. Раньше Германия много говорила и мало делала. Теперь мы должны увидеть другую картину", - подчеркнул Уоллес.

По его мнению, единственный способ заставить Кремль сесть за стол переговоров - предоставить Украине все необходимое для давления на поле боя. Уоллес отметил, что россияне постоянно меняют форматы переговоров, а реакция международной коалиции должна быть четкой и жесткой.

"Мы должны предоставить Украине способности, чтобы Путин пошел на уступки. Речь идет не только об оружии, но и о политической воле, о сигналах, которые мы посылаем со стороны международного сообщества. Если Украина будет знать, что она не одна, а Россия увидит, что за каждое ее действие будет реакция, тогда Путин наконец поймет, что он не выиграет эту войну. И будет вынужден согласиться на уступки", - добавил бывший министр обороны.

Taurus для Украины - что известно

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в интервью RTL намекнул, что сейчас идет диалог с Германией относительно дальнобойных ракет Taurus. В то же время ход и детали этих переговоров не будут обсуждать в публичном пространстве. Как пояснил украинский лидер, все обсуждения относительно потенциальных поставок дальнобойного оружия Украине происходят конфиденциально - это совместное решение Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца.

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