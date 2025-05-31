Лучше всего парад планет будет виден жителям Северного полушария.

Совсем скоро на востоке неба в одну дугу выстроятся шесть планет Солнечной системы. За этим редким явлением можно будет наблюдать утром 3 июня, пишет MeToo на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в одну дугу выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Чтобы увидеть парад планет, может понадобиться бинокль или телескоп.

Астрономическое явление можно будет увидеть во многих уголках Земли. Тем не менее лучше всего парад планет будет виден жителям Северного полушария.

Видео дня

Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в одну дугу утром 3 июня, ориентировочно за 45-60 минут до восхода солнца.

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