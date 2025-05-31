Россия, Алжир и Оман выступили против очередного увеличения добычи нефти.

В ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти уже третий месяц подряд, несмотря на оговорки России. Это знаменует собой радикальный разворот от защиты цен к их активному снижению, пишет Bloomberg.

Отмечается, что решение об увеличении добычи нефти было принято сегодня, 31 мая, в ходе видеоконференции. Страны ОПЕК+ договорились ежедневно добывать в июле уже на 411 000 баррелей больше. Это повышение совпадает с увеличением, запланированным на май и июнь.

"ОПЕК+ больше не шепчется. Май намекал, июнь говорил ясно, а июль пришел с мегафоном", - сказал аналитик Rystad Energy A/S Хорхе Леон.

Видео дня

Источники рассказали журналистам, что увеличение поставок отражает желание Саудовской Аравии наказать Казахстан и Ирак за перепроизводство, а также вернуть долю рынка, потерянную американскими сланцевыми буровыми компаниями и другими конкурентами. Помимо этого в ОПЕК+ планируют добиться снижения цен на нефть, как об этом просил президент США Дональд Трамп.

По словам источников, в ходе видеоконференции ОПЕК+ Россия, Алжир и Оман выступили против очередного увеличения добычи нефти.

В агентстве напомнили, что цены на нефть в апреле упали до четырехлетнего минимума ниже 60 долларов за баррель. По словам экспертов, на это повлияло заявление ОПЕК+ о том, что страны-участницы организация хотят увеличить добычу в три раза по сравнению с запланированным объемом.

С тех пор фьючерсы на нефть марки Brent восстановились и торгуются в районе 64 долларов за баррель. По оценкам Международного валютного фонда, Саудовской Аравии нужны цены выше 90 долларов, чтобы покрыть огромные расходы наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Аналитик по сырьевым товарам в UBS Group AG Джованни Стауново поделился с журналистами, что рынки могут воспринять сегодняшнее соглашение как несколько позитивное, потому что до переговоров "были некоторые опасения относительно более значительного повышения".

В агентстве добавили, что Казахстан продолжает превышать свои лимиты добычи нефти на несколько сотен тысяч баррелей в день. Более того, министр энергетики страны Ерлан Аккенженов ранее говорил журналистам о том, что Астана не может ни принудить к сокращению международных корпоративных партнеров, ни сократить добычу на государственных месторождениях.

Падение цен на нефть открыло двери для российского сырья

Ранее The Wall Street Journal писало, что в начале этого года западная энергетическая отрасль начала размышлять, как она может осторожно вернуться в РФ, если война против Украины закончится. Отмечается, что в последние месяцы группа греческих судоходных магнатов отправила в порты России поток судов, вернувшись в строй в качестве основных дистрибьюторов российской нефти в мире.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, недавние встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа укрепили уверенность некоторых руководителей греческих судоходных компаний в том, что они не станут мишенью за перевозку российского экспорта.

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