Президент констатировал, что ситуация на фронте остается непростой.

Курская операция ВСУ удерживает значительное количество российских войск от активных наступлений на фронте в Украине. Об этом сказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

"Ситуация на фронте остается непростой. На некоторых направлениях мы фиксируем увеличенную российскую активность. Наиболее серьезные бои идут на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях", - детализировал президент.

Он добавил, что ВСУ продолжают операцию в Курской области РФ, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины.

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"Война должна выходить на территорию России - туда, откуда она пришла", - убежден президент.

Война в Украине: новости

Сегодня стало известно, что РФ за неделю оккупировала 18 населенных пунктов в трех областях Украины. С 23 мая россияне захватили почти 200 кв км украинской территории.

К тому же Россия бросила максимум сил на захват Часового Яра. Этот город является последним рубежом украинской обороны перед Константиновкой.

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