Названы пять новых крутых функций, ради которых стоит обновиться на Android 16

В этом году новая ОС выйдет уже в июне – на месяцы раньше обычного. Первыми обновление получат устройства Pixel.

В конце апреля компания Google выпустила последнюю бета-версию Android 16. Стабильная версия, как уже подтверждено, выйдет в июне – на месяцы раньше обычного.

Журналисты пишут, что это будет одно из самых значимых апдейтов ОС за последние годы. Издание Android Police разобрало пять самых главных нововведений, ради которых стоит ждать выхода Android 16.

1. Live Updates

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Это новый формат уведомлений о текущих событиях вроде доставки еды или поездки в такси, который работает по аналогии с Live Activities в iPhone.

Ранее подобные функции внедрялись производителями через собственные оболочки, но теперь они станут частью операционной системы. Это создаст единый стандарт и упростит внедрение функции сторонними приложениями.

2. Material 3 Expressive

Второе и не менее значимое нововведение – это обновленный интерфейс операционной системы. Обновление не является капитальным редизайном, однако привнесет больше полупрозрачных элементов, размытий и кастомизации.

Новый дизайн не будет доступен сразу с выходом Android 16 – его релиз ожидается позже, предположительно в одном из квартальных обновлений после презентации Pixel 10.

3. Поддержка Ultra HDR для HEIC-изображений

Android 16 также устраняет одно из ограничений прошлых версий: теперь технология Ultra HDR будет работать и с фотографиями в формате HEIC, позволяя отображать больше деталей в тенях и светлых участках.

Ожидается, что Google также обновит приложение Pixel Camera, чтобы оно по умолчанию позволяло сохранять фотографии в формате HEIC вместо JPEG.

4. Обновленная панель быстрых настроек

Для Google это почти ритуал – менять панель быстрых настроек с каждым крупным выпуском Android и актуальная версия продолжит эту тенденцию. В этот раз добавили возможность подстраивать размер переключателей. Также вернули опции включения/выключения Wi-Fi и Bluetooth в один клик

Еще одно заметное изменение – это новый внешний вид плиток. Они занимают меньше места, чем ранее. Решение напоминает некоторые китайские прошивки, а также центр управления в iOS 18.

5. Режим расширенной защиты

С помощью единого переключателя Advanced Protection разом активирует целый ряд защитных мер от сложных угроз, что подойдет как публичным личностям, так и обычным пользователям.

Среди них – защита от кражи, блокировка в офлайн-режиме, автоматическая перезагрузка при бездействии и защита USB-подключений.

Релиз Android 16 для широкой публик запланирован на июнь. Традиционно первыми обновление получат устройства Pixel. Остальным пользователям Android придется подождать, пока их производители адаптируют ОС под фирменные оболочки.

Ранее в сети публиковался список смартфонов Xiaomi и Samsung, которые точно получат обновление до Android 16.

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