Выбор экспертов: названы 10 лучших семейных кроссоверов 2025 года

Семейные кроссоверы способны справиться с многими повседневными задачами, за что их и ценят водители. В наше время многие автопроизводители выпускают такие модели, из-за чего трудно определиться, какой автомобиль стоит купить.
Эксперты британского издания What Car? определили 10 лучших семейных кроссоверов 2025 года. По их словам, эти модели превосходят всех своих конкурентов.
ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2025 года:
- Kia Sportage
- Skoda Elroq
- Renault Scenic E-Tech
- Volvo XC40
- Audi Q5
- Mercedes-Benz GLC
- Kia EV6
- Genesis GV60
- Lexus NX
- BMW X3
Kia Sportage стал лидером этого рейтинга. Эксперты рассказали, почему на эту модель стоит обратить внимание.
Одним из главных плюсов Kia Sportage назвали низкую стоимость по сравнению с конкурентами. Также эта модель предлагает практичный интерьер и вместительный багажник.
Skoda Elroq занял второе место в рейтинге. Это компактный электрокроссовер, который имеет много общих деталей с более крупной моделью Enyaq.
Эксперты поделились, что Skoda Elroq выделяется приятной управляемостью и комфортной подвеской для модели своего класса. Также модель предлагает богатое оснащение.
Тройку лидеров замыкает Renault Scenic E-Tech. Этот электрокроссовер был признан "Автомобилем 2024 года" на церемонии европейского конкурса Car of the Year.
Главными плюсами Renault Scenic E-Tech назвали большой запас хода у топовой версии модели, а также более низкую стоимость по сравнению с конкурентами. Также этот электрокроссовер имеет высокий рейтинг безопасности.
На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты
Ранее эксперты назвали 10 лучших городских автомобилей с пробегом. Они также рассказали о главных достоинствах лидера этого рейтинга.
Кроме того, были названы 10 лучших недорогих универсалов с пробегом. Лидера этого рейтинга похвалили за очень вместительный багажник и богатое оснащение.