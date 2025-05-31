Выбор экспертов: названы 10 лучших семейных кроссоверов 2025 года

Эксперты определили новые семейные кроссоверы, на которые стоит обратить внимание.

Семейные кроссоверы способны справиться с многими повседневными задачами, за что их и ценят водители. В наше время многие автопроизводители выпускают такие модели, из-за чего трудно определиться, какой автомобиль стоит купить.

Эксперты британского издания What Car? определили 10 лучших семейных кроссоверов 2025 года. По их словам, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2025 года:

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Kia Sportage Skoda Elroq Renault Scenic E-Tech Volvo XC40 Audi Q5 Mercedes-Benz GLC Kia EV6 Genesis GV60 Lexus NX BMW X3

Kia Sportage стал лидером этого рейтинга. Эксперты рассказали, почему на эту модель стоит обратить внимание.

Одним из главных плюсов Kia Sportage назвали низкую стоимость по сравнению с конкурентами. Также эта модель предлагает практичный интерьер и вместительный багажник.

Skoda Elroq занял второе место в рейтинге. Это компактный электрокроссовер, который имеет много общих деталей с более крупной моделью Enyaq.

Эксперты поделились, что Skoda Elroq выделяется приятной управляемостью и комфортной подвеской для модели своего класса. Также модель предлагает богатое оснащение.

Тройку лидеров замыкает Renault Scenic E-Tech. Этот электрокроссовер был признан "Автомобилем 2024 года" на церемонии европейского конкурса Car of the Year.

Главными плюсами Renault Scenic E-Tech назвали большой запас хода у топовой версии модели, а также более низкую стоимость по сравнению с конкурентами. Также этот электрокроссовер имеет высокий рейтинг безопасности.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших городских автомобилей с пробегом. Они также рассказали о главных достоинствах лидера этого рейтинга.

Кроме того, были названы 10 лучших недорогих универсалов с пробегом. Лидера этого рейтинга похвалили за очень вместительный багажник и богатое оснащение.

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