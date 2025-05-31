Чалый считает, что Украине и странам-союзникам не стоит доверять россиянам.

Переговоры между украинской и российской делегациями, запланированные на 2 июня в Стамбуле, являются очередной попыткой России не заключать настоящего соглашения о мире. Об этом на Черноморском форуме по безопасности в Одессе заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

В то же время, по его словам, россияне имитируют переговоры, чтобы затянуть время и продолжить террор украинцев.

Дипломат добавил, что Украине и странам-союзникам не стоит доверять Кремлю, потому что сейчас глава РФ Владимир Путин делает все возможное, чтобы симулировать переговоры.

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"Послезавтра запланированы переговоры, и я считаю, что это попытка России не заключать настоящее соглашение... Я работал с россиянами довольно долго, довольно длительное время в 1990-х годах. Неоднократно виделся с Путиным во время определенных делегаций, и могу сказать - не доверяйте россиянам. Мы не будем иметь устойчивого мира, потому что, когда мы говорим о прекращении огня, даже в таких случаях Россия предоставляет большой список своих ожиданий и требований. И там всегда есть спекуляции", - сказал Чалый.

Для примера он привел заявления Москвы относительно русскоязычных граждан Украины, в частности жителей Одессы, которые якобы нуждаются в ее защите и якобы хотят жить в РФ. На самом деле это не соответствует действительности, и является лишь очередной манипуляцией со стороны Кремля.

"Это просто очередная попытка имитации или симуляции переговоров. И Украина также должна принимать в этом участие, чтобы не дать ни одного шанса для Путина показать, что Зеленский не хочет мира", - подчеркнул Чалый.

По его мнению, в последующие недели, когда будут встречаться представители Киева и Москвы, уменьшения огня со стороны врага не будет - россияне продолжат атаковать как Силы обороны, так и бомбить гражданских украинцев.

По словам дипломата, Украина нуждается в помощи союзников "не завтра", а прямо сейчас. Потому что, если оккупационную армию Кремля не остановить, война будет продолжаться, и впоследствии РФ начнет вторжение в другие страны.

Переговоры в Стамбуле

Как писал УНИАН, 16 мая в Стамбуле (Турция) состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между Украиной и РФ. Сам кремлевский диктатор Владимир Путин в Турцию не приехал. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на встречу.

Новый раунд переговоров Россия предложила провести в Стамбуле 2 июня. Отправить туда Москва планирует ту же делегацию, которая участвовала во встрече 16 мая.

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