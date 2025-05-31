Лежащая между горами и имеющая один из крупнейших в Европе термальных курортов, эта столица на самом деле очень небольшая - в 121 раз меньше Лондона.

В этой европейской столице вы не увидите небоскребов, поездов или аэропортов, но от этого он не менее очаровательный.

В пышной долине высоко в горах, недалеко от границы с Испанией, находится недооцененная Андорра-ла-Велья, столица Андорры, пишет Mirror. Город известен огромным беспошлинным торговым центром и знаменитым спа-комплексом.

Этот крошечный город охватывает всего 12,5 кв км. Для сравнения, Лондон занимает около 1572 кв км, что делает его в 121 раз больше Андорры-ла-Вельи. Зато Андорра-ла-Велья расположена на высоте 1023 м над уровнем моря и предлагает потрясающие виды на Пиренейский горный хребет между Францией и Испанией.

Видео дня

"Андорра-ла-Велья - достаточно дружелюбный город, в котором можно найти очарование в панорамах долин и крошечном мощеном старом квартале Барри-Антик, где находится Каса-де-ла-Валь XVI века", - рассказали эксперты по путешествиям из Lonely Planet.

Однако, как отметили они, для большинства путешественников этот город скорее пункт на пути к заснеженным горнолыжным склонам, высокогорным трассам и горному величию Андоррских Пиренеев.

С населением всего 20 430 человек большинство людей, посещающих Андорру-ла-Велью - это туристы, желающие исследовать обширную горнолыжную зону Грандвалира и близлежащие курорты Вальнорд. Катание на лыжах в Андорре часто намного дешевле, чем пребывание в Альпах, что делает его отличным вариантом для туристов с небольшим бюджетом.

Если вы не уверенный пользователь горнолыжных трасс, то спокойно можете отправиться в близлежащий регион Лес-Эскальдес, чтобы посетить спа-салон Caldea, крупнейший в своем роде в Европе. Здесь вы найдете термальные лагуны, достигающие 34 °C, скандинавские сауны, турецкие паровые бани, джакузи и ряд предлагаемых спа-процедур. Цены на вход варьируются от 30,50 евро до 46,50 евро.

Из-за отсутствия аэропорта добраться до Андорры-ла-Вельи может быть сложно, но это того стоит. Многие люди предпочитают сначала прилететь в Барселону. Оказавшись в Испании, вам нужно будет проехать три часа на автобусе или арендовать автомобиль, чтобы приехать в Андорру-ла-Велью.

В Андорре-ла-Велье есть несколько типов размещения, что делает ее отличным местом как для тех, кто хочет раскошелиться, так и для бюджетных туристов.

Например, недельное пребывание (1-8 июля) в отеле Màgic Andorra обойдется всего в 480 евро. Это из расчета на двух взрослых, проживающих в двухместном номере или номере Твин.

Однако, если вы ищете неделю роскоши, обратите внимание на пятизвездочный отель Andorra Park Hotel. Традиционный люкс здесь обойдется в ошеломляющие 1 487 евро в те же даты.

Ранее УНИАН.Туризм писал, что назван курортный город в Италии, который хранили в тайне от иностранцев много лет. Этот город на побережье Адриатического моря почти не известен путешественникам, но в нем можно провести отличный летний отпуск.

Вас также могут заинтересовать новости: